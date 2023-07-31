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Сегодня, 20:42

Томпсон пообещал зрителям одолеть Дацика: «Совсем скоро мы поставим точку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Британский боец Оли Томпсон пообещал зрителям одолеть россиянина Вячеслава Дацика ну турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Меня не волнуют его слова, я сильнее, я могу драться, боксировать, мнение Дацика никем и никогда не учитывалось. Мне нравится его «трэш-ток», он только в этом хорош. Совсем скоро мы поставим точку, очень много глаз будут наблюдать за этим — за тем, как я исполняю свой долг. Не переживай за самых сильных людей Британии, тут любой сильнее тебя, братишка. Ничего личного, я делаю бизнес, а ты стоишь у меня на пути», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.

РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 18 августа в 23:00.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
ММА
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