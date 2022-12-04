Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:42

Стивен Томпсон: «Холланд — зверь, мне пришлось использовать мой тайминг и контроль дистанции на полную»

Томпсон подвел итоги боя с Кевином Холландом на UFC
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Американский боец Стивен Томпсон прокомментировал победу в поединке с соотечественником Кевином Холландом на UFC.

«Такого боя я и ожидал, у парня огромный рич, я знал, что мне будет тяжело сближаться, поэтому мне пришлось использовать на полную мой тайминг, мой контроль дистанции, чтобы найти вход. Два моих последних боя я проиграл грэпплерам, сегодня я хотел показать фанам, что я все еще тот же Вандербой. Чувствую себя на 25 лет.

Кевин очень жесткий, обе мои руки болят, он зверь. Я знал, что мне нужно будет использовать самые длинные мои рычаги — кики — чтобы сладить с парнем, у которого рич 206 см. Что дальше? Вы увидите лучшую версию Стивена Вандербоя Томпсона, я здесь надолго», — сказал Томпсон после боя.

Бой завершился досрочной победой Стивена Томпсона в четвертом раунде.

В активе Холланда 23 победы и девять поражений. У Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья.


 
0
Читайте также
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Разведка США сообщила о вероятных трудностях РФ при создании высокоточных ракет
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шлеменко объяснил, почему у него выпадала капа в бою с Исмаиловым

UFC на ESPN 42: Павлович нокаутировал Туивасу и другие результаты боев