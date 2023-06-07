Спарринг-партнер Нганну: «Фрэнсис нокаутирует Павловича. Сергей не будет чемпионом UFC»

Спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну и боец ACA Тони Джонсон поделился мнением о потенциальном противостоянии камерунца с Сергеем Павловичем.

«Я знаю Сергея, мы бились в карде одного турнира Fight Nights Global, — сказал Джонсон «СЭ». — Думаю, Сергей — жесткий, но Фрэнсис его нокаутирует, у Фрэнсиса есть нокаутирующая мощь. Не знаю, есть ли у него подбородок, но он определенно топ тяжелого веса. Я не думаю, что он побьет Джона Джонса или Фрэнсиса. Фрэнсис — отличный панчер, а Джонс — слишком разносторонний. Я не думаю, что Павлович будет чемпионом UFC».

Нганну оставил пояс UFC в тяжелом весе и стал бойцом PFL. Павлович в данный момент идет в UFC на серии из шести нокаутов в первом раунде подряд.