Тони Фергюсон подерется с Бобби Грином примерно в 05.30 мск на UFC 291 30 июля

30 июля в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон подерется с соотечественником Бобби Грином. Их поединок пройдет на «Вивинт Арене», начало боя — около 05.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 291 и противостояния Фергюсон — Грин. Смотреть за видеотрансляцией боя можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

На счету 39-летнего Фергюсона в ММА — 25 побед и 8 поражений. 10 сентября 2022 года «Эль-Кукуй» проиграл сабмишном американцу Нейту Диасу на UFC 279.

У 36-летнего Грина 29 побед, 14 поражений, 1 ничья и один бой был признан несостоявшимся. 22 апреля 2023-го «Кинг» не завершил поединок с американцем Джаредом Гордон?ом, так как бойцы случайно столкнулись головами на UFC Fight Night 222.

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