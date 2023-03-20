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Сегодня, 07:54

Тони Фергюсон и Кевин Ли могут провести реванш 8 июля на UFC 290

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) и недавно вернувшийся в UFC Кевин Ли (19-7) вновь встретятся в октагоне спустя шесть лет. Поединок двух легковесов разрабатывается на турнир UFC 290, который пройдет 8 июля в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Ли в интервью Helen Yee.

«Я чувствую, что это тот бой, который люди хотят увидеть, — сказал Ли. — Это отличный бой для Тони. Это отличный бой для меня. Я думаю, это отличный бой и для UFC. В первый раз мы провели крутой бой. Я думаю, что будет правильно, если мы проведем реванш. Мы собираемся подраться в Международную бойцовскую неделю — вот что я слышал».

Фергюсон победил Ли сабмишном в третьем раунде на UFC 216 и стал временным чемпионом. Бой состоялся 7 октября 2017 года в Лас-Вегасе, США.

Тони Фергюсон
UFC
ММА
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