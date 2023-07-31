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Сегодня, 08:54

Тони Фергюсон назвал причину поражения Бобби Грину на UFC 291

Давид Хачатрян
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Экс временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-9) признался, что тычок в глаз со стороны Бобби Грина (30-14) сыграл ключевую роль в поединке.

«Когда начался бой, я чувствовал себя уверенно, и все шло по плану. Бобби понимал, куда все ведет и прекрасно знал, что делал, когда ткнул меня в глаз. Это значительно ухудшило мое зрение. Мне было трудно видеть. Несмотря на это, я даже не думал о прекращении боя. На протяжении всей карьеры я преодолевал трудности и никогда не сдавался. Этот бой не стал исключением.

К сожалению, в спорте подобные неудачи являются частью нашего пути. Я не собираюсь использовать этот тычок в качестве оправдания, но точно знаю, что мог выступить намного лучше", — написал Фергюсон в соцсетях.

Грин нанес Фергюсону шестое поражение подряд. Грин одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Тони Фергюсон
ММА
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