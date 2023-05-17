Тони Фергюсон подерется с Бобби Грином на UFC 291

39-летний бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) встретится с 36-летним Бобби Грином (29-14), сообщил глава UFC Дана Уайт. Поединок пройдет в основном карде в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. В прошлом поединке он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Грин в прошлом бою дрался с Джаредом Гордоном (19-6). Бой был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Поединок прошел 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.