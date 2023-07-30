Тони Фергюсон: результат последнего боя и статистика в UFC

30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) прошел турнир UFC 291, где экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон проиграл американцу Бобби Грину. 36-летний боец по прозвищу «Король» одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца поединка.

Для 39-летнего «Эль-Кукуя» это поражение стало шестым подряд. В последний раз Фергюсон побеждал 8 июня 2019-го. Тогда Тони оказался сильнее американца Дональда Серроне на UFC 238.

На счету Фергюсона в ММА — 25 побед и 9 поражений. После боя против Серроне рекорд американца был 25-3.

30 июля по окончании поединка с «Эль-Кукуем» на Vivint Arena Грин назвал соперника невероятным за умение держать удар. Результаты всех боев UFC 291 можно узнать по ссылке.