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ММА

Сегодня, 11:07

Тони Фергюсон: результат последнего боя и статистика в UFC

Тони Фергюсон потерпел шестое поражение подряд в UFC
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Бойцы ММА Бобби Грин и Тони Фергюсон.
Бобби Грин (слева) и Тони Фергюсон.
Фото USA Today Sports
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30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) прошел турнир UFC 291, где экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон проиграл американцу Бобби Грину. 36-летний боец по прозвищу «Король» одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца поединка.

Для 39-летнего «Эль-Кукуя» это поражение стало шестым подряд. В последний раз Фергюсон побеждал 8 июня 2019-го. Тогда Тони оказался сильнее американца Дональда Серроне на UFC 238.

На счету Фергюсона в ММА — 25 побед и 9 поражений. После боя против Серроне рекорд американца был 25-3.

30 июля по окончании поединка с «Эль-Кукуем» на Vivint Arena Грин назвал соперника невероятным за умение держать удар. Результаты всех боев UFC 291 можно узнать по ссылке.

Фергюсон — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ранее спортсмен заявил, что не станет завершать карьеру в UFC, пока не завоюет чемпионский титул.

Дастин Порье и&nbsp;Джастин Гейджи (в&nbsp;центре), Тони Фергюсон и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. UFC 291: Гейджи нокаутировал Порье, Копылов победил, Блахович и Фергюсон проиграли. Онлайн-трансляция турнира
Бобби Грин
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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