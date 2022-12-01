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Майкл Чендлер: «Работайте с железом и проживете длинную и благодатную жизнь в спорте»

Боец Чендлер рассказал о значимости работы с железом для бойца
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топ-боец легкого веса UFC Майкл Чендлер на своем Youtube-канале рассказал о значимости работы с железом для бойца.

Вопрос подписчика: «Как ты укрепил связки, чтобы делать такие взрывные движения?»

Майкл Чендлер: «Я работаю с железом и выступаю на соревнованиях с 14 лет. Верю ли я, что у меня есть какая-то генетическая одаренность? Несомненно. Но я верю и в то, что мои связки стали такими сильными благодаря силовой и функциональной работе в течение последних 22 лет. Я сделал свое тело пуленепробиваемым во многих аспектах. Я уверен, что многолетняя работа с железом, причем с такими весами, с которыми многим людям было бы некомфортно — сделала мои связки такими пуленепробиваемыми, какими их бы не смогла сделать никакая другая работа.

Железо в сочетании с кардио-работой и динамичными, взрывными упражнениями... На тренировке у меня может быть одна круговая с очень тяжелыми весами, затем круговая на взрывную работу. И когда две таких круговых сочетаются за одну тренировку это заставляет мое тело адаптироваться определенным образом и прогрессировать. И так с момента, когда мне было еще 14 лет. Я могу сказать вам, вместо того, чтобы переживать, выдержат ли ваши связки — начинайте с закладывания базы: работы с железом, взрывной работы, динамических движений. И так постепенно стройте фундамент.

Когда-то я не мог делать сальто, но я делаю его сейчас. И сегодня, в 36 лет, я более взрывной, чем был 5 лет назад, потому что я тренировался так, чтобы быть взрывным. Если хотите быть взрывным, тренируйте взрывную работу. Хотите быть сильным, тренируйте силу. Хотите быть атлетом — тренируйте и то и другое вместе. Но главное — работайте с железом и тогда вы проживете более долгую и благодатную жизнь. И я также делаю очень большую ставку на восстановление — барокамера, инфракрасная терапия, ледяные ванные, сауна, массажный ролик каждый день".

12 ноября Чендлер проиграл удушением сзади Дастину Порье на UFC 281 в Нью-Йорке.

Майкл Чендлер
ММА
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