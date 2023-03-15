Джастин Гэтжи: «У Физиева лоу-кики быстрее, чем у меня, но не такие мощные»

Сегодня, 21:35
Топ-боец полулегкого веса UFC Джастин Гэтжи в ходе интервью на медиа-дне к UFC 286 поделился ожиданиями от поединка против Рафаэля Физиева.
— Как вам его лоу-кики по сравнению с вашими?
— Они у него быстрее, но не такие сильные. Посмотрим.
— Как его стойка в целом?
— Элитная. У него есть сумасшедшие навыки, особенно для тех, кто смотрит на это невооруженным глазом. Но думаю, я могу получить преимущество в определенных ситуациях, я буду сильнее в стойке, я могу нанести больше ущерба, создавать больше углов, могу контролировать дистанцию лучше.
— Он сказал, что его бойцовский IQ выше, что думаете об этом?
— Я был в гораздо более крупных боях. Чем выше ты поднимаешься в карде, тем выше давление. Я уже это прошел. Мое упорство, мой дух дадут мне преимущество.
Поединок Физиева и Гэтжи пройдет 18 марта в Лондоне на UFC 286.