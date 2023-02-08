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Сегодня, 17:20

TOP DOG 19: Ханов против «Фомича» и другие бои турнира

Давид Хачатрян
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Стали известны все бои турнира TOP DOG 19, в главном бою которого встретятся чемпион в полутяжелом весе Марсель Ханов (5-1) и претендент Олег «Фомич» Фомичев (3-0).

В соглавном событии турнира подерутся второй номер рейтинга Николай Терехов (3-3) и четвертый номер рейтинга Аянчи «Шаман» Байыр-Оол (2-0). В третьем по важности бое турнира сойдутся Алексей «Мельник» Мельников (6-4) и Амин «Красавчик» Газимагомедов (1-1).

Турнир пройдет 17 февраля в Vegas City Hall в Москве.

Файт-кард TOP DOG 19 выглядит следующим образом:

1. Анатолий Лилун — Хусрав Зоидов

2. Николай Учитель Шевяков — Лев Домино Ажоркин

3. Иван Мастак Нушкин — Александр Малыш Михаськов

4. Обиджон Арслан Тохиров — Эмин Немой Рахиб

5. Даниял Баллас Акаев — Игорь Имеля Ионов

6. Ильмиямин Хайлайт Джаватов — Иван F1 Абрамов

7. Давид Пулемет Оганесян — Дмитрий Спивак

8. Максим Литва Литвинец — Иван Русский богатырь Матвеев

9. Александр Питбуль Татарский — Наби Ганнибал Гаджиев

10. Амин Красавчик Газимагомедов — Алексей Мельник Мельников

11. Аянчи Шаман Байыр-Оол — Николай Терехов

12. Олег Фомич Фомичев — Марсель Ханов

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