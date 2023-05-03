Мовсар Евлоев: «Хочу, чтобы в Ингушетии были хорошие учебные заведения, медицина и борьба с коррупцией»

Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью «СЭ» рассказал, какие три хорошие вещи он хотел бы видеть в родной Ингушетии.

— Какой ты бы хотел видеть родную Ингушетию через, скажем, 15 лет? Три вещи, которые обязательно должны быть в такой Ингушетии.

- Я очень не люблю вопросы, которые касаются политики, но наверное хотел бы... Ингушетия достаточно неплохо развивается в последние годы, но я хотел бы, чтобы хорошо работали органы, которые противодействуют коррупции. Потом хотел бы, чтобы в Ингушетии сильно развивалось здравоохранение, это у нас достаточно такая весомая проблема в республике. И чтобы побольше было учебных заведений, может быть, и не мирового уровня, но хотя бы всероссийского. Чтобы не надо было ехать в другие города, чтобы получить хорошее образование.

В ночь на 7 мая Евлоев подерется с Диего Лопесом на UFC 288 в Ньюарке.