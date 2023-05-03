КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:40

Мовсар Евлоев: «Хочу, чтобы в Ингушетии были хорошие учебные заведения, медицина и борьба с коррупцией»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью «СЭ» рассказал, какие три хорошие вещи он хотел бы видеть в родной Ингушетии.

— Какой ты бы хотел видеть родную Ингушетию через, скажем, 15 лет? Три вещи, которые обязательно должны быть в такой Ингушетии.

- Я очень не люблю вопросы, которые касаются политики, но наверное хотел бы... Ингушетия достаточно неплохо развивается в последние годы, но я хотел бы, чтобы хорошо работали органы, которые противодействуют коррупции. Потом хотел бы, чтобы в Ингушетии сильно развивалось здравоохранение, это у нас достаточно такая весомая проблема в республике. И чтобы побольше было учебных заведений, может быть, и не мирового уровня, но хотя бы всероссийского. Чтобы не надо было ехать в другие города, чтобы получить хорошее образование.

В ночь на 7 мая Евлоев подерется с Диего Лопесом на UFC 288 в Ньюарке.

Мовсар Евлоев. «Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым
Мовсар Евлоев
0
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мовсар Евлоев: «Музыка делает твои мысли слабее, стараюсь от нее отдалиться»

Мовсар Евлоев: «Моя борьба лучше, чем у Волкановски»