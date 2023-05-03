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Сегодня, 22:55

Мовсар Евлоев: «Моя борьба лучше, чем у Волкановски»

Евлоев сравнил свои навыки с Волкановски
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью «СЭ» сравнил свои навыки с навыками чемпиона дивизиона Александром Волкановски.

— После боя Махачева с Волкановски многие сказали: «Ну если он такой отпор дал Исламу, то в своем весе вообще всех снесет». Думаю, ты не считаешь, что дело обстоит так.

— Это точно не так (смеется). Я считаю, что Ислам был не на 100 процентов в хорошей форме, они утром дрались, Ислам согнал больше, чем он. У Волкановски было больше шансов восстановиться, поэтому он настолько неплохо выглядел. Я не считаю, что у Волкановски борьба лучше, чем у меня. Моя борьба на данный момент — лучшая в нашем дивизионе. Я дышу в таком темпе... вот эти две фишки, которые меня отличают на фоне всего дивизиона. Если бой с Волкановски состоится, я знаю, как мне с ним работать.

В ночь на 7 мая Евлоев подерется с Диего Лопесом на UFC 288 в Ньюарке.

Мовсар Евлоев. «Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым
Алекс Волкановски
Мовсар Евлоев
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