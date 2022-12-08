Тилл получил тычок в глаз перед боем на UFC 282

Топовый полусредневес UFC Даррен Тилл (18-4) сообщил, что во время сбора в Tiger Muay Thai он получил сильный тычок в глаз.

«Я боролся, и в один момент средний палец парня угодил мне прямо в глаз, — сказал Тилл в интервью MMA Fighting. — Я аж затылком это почувствовал. Анатолий [Малыхин] сказал мне: «Сядь». Со временем становилось только хуже, и я стал переживать. «Я не могу отказаться от еще одного боя», — подумал я. Но потом стало лучше. Это был ужасный тычок в глаз. Это был худший тычок в глаз, который я когда-либо видел».

Тилл встретится с Дрикусом дю Плесси (17-2) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.