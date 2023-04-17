Шавкат Рахмонов: «Дарю ли жене цветы и подарки? Я не романтик»

Топовый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (17-0) в интервью YouТube-каналу «Лейла Султанкызы» рассказал о своей семье.

— А как ты отдыхаешь? Может, прогулки в горах, на велосипедах, ходишь в кинотеатры?

— Да, я люблю много ходить пешком, велосипед, само собой. Сейчас не могу позволить себе сходить в кинотеатр, потому что люди будут отвлекать, просить сфотографироваться, а это уже не отдых. Меня даже жена спрашивает, почему не приглашаю ее никуда.

— Ну, мы, женщины, все такие, наверное, ждем больше романтики. Жена из мира спорта?

— Не хочу об этом говорить. Может, когда-то и занималась, но в целом она не из мира спорта.

— А из какой она сферы?

— Она только оканчивает вуз, была пауза.

— Как часто ты даришь жене подарки и цветы?

— Честно говоря, я не романтик.

— У твоей жены есть поводы для обид: за границу не берешь, цветы не даришь, она постоянно дома с детьми.

— Стараюсь детям уделять много времени. Они тоже скучают и ищут меня всегда.

— Старшая дочь понимает, что ее отец — чемпион?

— Да, если видит где-то по телевизору или в интернете. Говорит: «Это мой папа» и руками имитирует удары (показывает руками. — Прим. «СЭ»).

5 марта Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.