Шавкат Рахмонов вспомнил тяжелые времена: «Жили впятером на кухне однокомнатной квартиры»

Топовый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (17-0) в интервью YouТube-каналу «Лейла Султанкызы» поделился воспоминаниями о трудных годах жизни в Казахстане после переезда из Узбекистана.

— Говоря об адаптации, ты часто говоришь, что твоя мама сталкивалась с очень большими трудностями.

— Да, мама видела очень много трудностей, и нам тоже досталось. Все, что мы сейчас имеем, — это результат кропотливого труда. Честно говоря, когда мы переехали в Караганду, мы жили на кухне однокомнатной квартиры.

— Сколько человек?

— Четверо детей и мама. Жили в тесноте, и было очень трудно. Люди видят только одну сторону, будто с приездом в Казахстан моя жизнь сразу наладилась. Но обратная сторона и трудности известны только нам.

— Люди, которые помогают в тяжелые времена, не забываются. Были такие люди?

— В каком плане?

— Может, с работой или оформлением документов?

— Для нас было счастьем прописаться у родственников и получить казахстанскую прописку. Многие отказывали. Это для нас было большой помощью. Я помню те времена, когда я ходил и собирал документы, ездил в Чимкент, чтобы получить статус оралмана (этнические казахи, переехавшие в Казахстан, сейчас таких официально называют кандас — «однокровка». — Прим. «СЭ»). Бывало такое, что приходилось даже ночевать на вокзале. Иногда тяжело поверить в то, что сейчас меня везде встречают с почестями, дарят драгоценные подарки, лошадей. Все это благодаря труду и Всевышнему. Многие этого не знают. Еще раз повторюсь, что не стесняюсь своего происхождения и своих родителей. Я их понимаю и отца тоже. Мама, конечно, она особенная у меня.

— У нее есть сейчас свое жилье?

— Да, сейчас слава Аллаху все хорошо. Я помню время, когда мы собрали деньги и купили однокомнатную квартиру и были очень этому рады.

— Мама работает на базаре?

— Да, мама торгует на базаре. В свое время мы все там работали и помогали ей.

5 марта Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.