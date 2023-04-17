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Сегодня, 11:00

Шавкат Рахмонов: «За бой с Нилом я заработал чуть больше 200 000 долларов»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (17-0) в интервью YouТube-каналу «Лейла Султанкызы» рассказал о своих гонорарах.

— Какой гонорар был у тебя за последний бой?

— Чуть больше 200 000 долларов.

— Это то, что положено тебе?

— Да, это мой чистый заработок. На самом деле бойцы моего уровня получают гораздо больше. Есть контракт, и его нужно выполнять, ничего не поделаешь.

— А сколько получаешь с рекламы?

— Я бы не хотел этого говорить.

— Но это больше 200 000 долларов?

— Тут много нюансов, зависит еще и от компании. В плане маркетинга Казахстан очень сильно отстает. Некоторые компании не понимают, что им нужен такой человек. Если бы я был американцем, я бы зарабатывал на рекламе больше, чем составляют мои гонорары за бои.

5 марта Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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Шавкат Рахмонов
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