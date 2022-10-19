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ММА

Сегодня, 07:13

Топурия отказался драться с Митчеллом. Он может провести бой с Иге 17 декабря на UFC Fight Night 216

Давид Хачатрян

Непобежденный испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) ведет переговоры о бое с Дэном Иге (15-6) о бое 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Контракты на бой еще не подписаны. Об этом сообщил журналист Георгий Кокиашвили.

Ранее сообщалось, что Топурия подерется с другим непобежденным бойцом Брайсом Митчеллом (15-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США. Однако позже американец опубликовал видео в Twitter, в котором рассказал, что Топурия не принял с ним бой и начал искать других противников.

Топурия расположился на 14-й строчке рейтинга полулегкого веса. Он провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене «О2» в Лондоне, Великобритания.

ММА
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