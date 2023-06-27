Топурия: «Я был удивлен стойкостью Эммета»

Полулегковес UFC Илия Топурия (14-0) признался, что недооценивал Джоша Эммета (18-4).

«Я был удивлен его стойкостью, — сказал Топурия изданию Sports Illustrated. — Я предполагал нокаутировать его в первом или втором раунде, но парень оказался действительно крепким. Это была фантастическая ночь. Я знал, что Джош будет бить оверхендом. В четвертом раунде я думал, что рефери остановит бой из-за его глаза. Было отвратительно на это смотреть. Как бы то ни было, я несокрушим. В жизни нет ничего, что могло бы сломить мой менталитет».

Топурия победил Эммета единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.