Торосян назвал односторонним избиением бой Вартаняна и Резникова

Сергей Торосян, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна прокомментировал бой между Эдуарда Вартаняна и Артемом Резниковым в финале Гран-при ACA.

«Я давно считаю Вартаняна бойцом, который достоин выступать в UFC, но именно по бою с Резниковым невозможно определить его уровень для UFC, потому что это действительно было одностороннее избиение. Вартанян сделал обычную тактико-техническую работу против борца. Сделал ее очень хорошо, он молодец. Мне бы однозначного хотелось посмотреть на поединок Эдуарда с Абдулом-Азизом Абдулвахабовым. У них есть незавершенная история. Вартанян способен победить Абдулвахабова», — цитирует Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.