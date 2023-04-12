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Сегодня, 13:11

Тренер Адесаньи назвал условие для боя с Хамзатом Чимаевым

Давид Хачатрян
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Новозеландец Юджин Бареман, который является главным тренером чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-2), заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) должен подраться с топовыми средневесами, прежде чем получить бой за титул.

«Что насчет Хамзата? А он разве выступал в среднем весе? — спросил Бареман в интервью Submission Radio. — Это смешно. Средний вес — самый престижный в этом виде спорта, и да, бывают прецеденты, но разве мы должны давать парню сразу бой за титул? Этим ты обесцениваешь организацию, этот вид спорта и все, за что мы боролись.
Что нужно сделать Хамзату, чтобы получить бой с Иззи? Как минимум, сразиться с тремя топовыми соперниками, вроде Перейры. Я не имею ничего против боя с Хамзатом, он — отличный боец, у него громкое имя, это большой вызов, но я отстаиваю престиж UFC. Он должен заслужить бой за титул».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
Хамзат Чимаев
UFC
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