Тренер Адесаньи раскрыл геймплан на бой с Перейрой

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) Юджин Бареман уверен, что бой с Алексом Перейрой (6-1) будет длиться все пять раундов.

«Исраэль будет делать то, что у него получается лучше всего — наносить чистый, накопительный урон и оставаться на безопасной дистанции, — отметил Бареман на The MMA Hour. — Я всегда представляю, как он [Адесанья] проходит все пять раундов. Исраэль проведет чистый поединок, нанесет удар и не получит в ответ. Затем он вернется к своим друзьям и семье, чтобы отпраздновать победу».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.