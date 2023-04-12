Тренер Малыхина обратился к Нганну: «Давай посмотрим, кто является неоспоримым королем»

Тренер чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе Анатолия Малыхина (12-0) Джон Хатчинсон предложил экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) попробовать свои силы в бою с россиянином.

«Когда этот мелкий бездельник Арджан [Бхуллар] выйдет из укрытия, мы обещаем, что все закончится очень быстро, в одно мгновение. Тем самым мы создадим возможность для настоящего боя, — написал Хатчинсон в соцсетях. — Франсис Нганну, тебе следовало бы оставаться там, где ты был. Тебе предстоит самое серьезное испытание в лице Анатолия Малыхина. Контракт в силе, давай посмотрим, кто является неоспоримым королем».

Малыхин подерется с чемпионом в тяжелом весе Арджаном Бхулларом (11-1) 15 июля на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.