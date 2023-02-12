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Сегодня, 17:30

Тренер Царукяна: «Это был не тот Махачев, который дрался с Оливейрой»

Алина Савинова
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Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, отметил проблемы россиянина Ислама Махачева с физической формой в поединке против австралийца Александра Волкановски.

«Чем хвалятся Хабиб с Исламом — что гвоздят к полу, бетонируют и не дают шевелиться. У Ислама эта работа в полном объеме не получалась. Нужно разбираться в причинах. Думаю, они веские, но Ислам — мужчина и не говорит об этом. Когда он просто вышел в клетку, я внешне понял, что это не тот Махачев, который дрался с Оливейрой и Царукяном. Обычно он гораздо больше. Если бы он восстановился, как обычно, то доминирование было бы более жестким», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-armana-tsarukyana-e-to-by-l-ne-tot-mahachev-kotory-j-dralsya-s-olivejroj/
Ислам Махачев
ММА
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