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Сергей Торосян: «Переводы и контроль Царукяна оставляют желать лучшего»

Тренер Царукяна рассказал, что ему не понравилось в работе Армана в бою с Исмагуловым
Давид Хачатрян
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Тренер Армана Царукяна (19-3) Сергей Торосян рассказал, что ему не понравилось в работе Царукяна в бою с Дамиром Исмагуловым (24-2).

«Переводы и контроль Армана оставляют желать лучшего, потому что мы давно над этим не работали, и пока он там [за границей] готовился с ребятами, он эту работу немножко подрастерял, — сказал Торосян в интервью «СЭ». — Я думаю, что он показал меньше 50 процентов именно в контроле у сетки, вязкости, в забивании. Брал положение неплохо, но оттуда продолжения работы не было. Давал вставать, подниматься. Понятно, что Исмагулов не самый не умеющий это делать, но в любому случае он должен был эту работу сделать гораздо лучше».

Царукян одержал победу над Исмагуловым единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

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