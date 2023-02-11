Тренер Царукяна: «Если хорошо готовиться, Арман переедет Волкановски»

Тренер бойца UFC Армана Царукяна Сергей Торосян считает, что при должной подготовке его ученик способен победить Алекса Волкановски.

— Вы не раз говорили, что Махачеву будет очень тяжело в реванше с Царукяном при должной подготовке Армана. Если представить, что Волкановски в будущем встретится с Царукяном, стилистически этот бой был бы для Армана легче?

— Во-первых, Арман представитель опять же весовой категории 70 кг, — сказал Торосян «СЭ». — Во-вторых, Волкановски, конечно же, будет очень тяжело с Арманом, потому что борьба, контроль, переводы и стойка совсем другая. Я считаю, стойка у Армана гораздо интереснее, чем у Ислама Махачева. Но мы говорим сейчас о чемпионах UFC — под обоих оппонентов нужно долгий лагерь провести, отточить определенные стороны, делать так, чтобы во всех аспектах кондиции были на высоком уровне. Нужно готовиться. Если хорошо готовиться, конечно, Арман переедет и Волкановски. Я в этом уверен.

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски в поединке за пояс в легком весе.