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Сегодня, 13:15

Тренер Царукяна: «Махачеву будет тяжело без Хабиба в углу»

Тренер бойца UFC Царукяна считает, что Махачеву будет трудно без Хабиба в углу
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Тренер бойца UFC Армана Царукяна Сергей Торосян поделился мнением о том, как скажется отсутствие Хабиба в углу Ислама Махачева.

«Я думаю, что отсутствие Хабиба в лагере — это очень весомый момент, — сказал Торосян «СЭ». — Потому что даже просто нахождение Хабиба в зале и углу — для Махачева это огромный плюс. Это огромный авторитет, это его старший брат, старший товарищ. Я думаю, что тяжело будет Махачеву без Хабиба, но Махачев очень сильный парень, что доказано не только словом, а делом. Поэтому уверен, что с этой ситуацией он тоже справится. Может быть, не на том уровне, на каком [мог бы], если бы был Хабиб в его углу, но близко к этому он сможет исполнить.

Утром 12 февраля в Перте, Австралия, состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски в поединке за пояс в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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