Тренер Царукяна: «Арман мог досрочно закончить бой с Исмагуловым, но решил не рисковать»

Тренер Армана Царукяна по ударной технике, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Сергей Богдан прокомментировал поединок с Дамиром Исмагуловым, который состоялся в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 216. Царукян победил единогласным решением судей.

«Хочу от души поздравить с победой Армана, а также всех, кто приложил немало усилий для этой победы, — сказал Богдан «СЭ». — Была проделана огромная работа, был выстроен четкий геймплан и понимание, как выиграть у Дамира, и все задуманное Арман реализовал в октагоне.

На первый взгляд может показаться, что бой получился немного не зрелищным, не было крови, как это любит публика, но... Хотелось бы немного внести ясность. Победа одержана единогласным решением, каждый раунд судьи отдали нам, после боя никаких травм и рассечений у Армана не было, это уже говорит о классе и профессионализме, а, простите, Дамир — боец не из робкого десятка. Я считаю, бойцы, которые проигрывали Дамиру, делали огромную ошибку: они работали с ним на дистанции, где Дамир как рыба в воде, он их просто перебивал левым джебом. Наша задача была в первом раунде прикормить Дамира в стойке и потом за счет передвижения ногами и комбинаций ударов эту дистанцию сокращать, переводя работу на первый этаж — в борьбу. В этом и заключался наш ключ к победе — через стойку в борьбу.

Думаю, вы обратили внимание на работу левой ноги Армана в область печени и на его правой лоу-кик. Да, мы трудились над этим, так как у Дамира руки на месте — у головы, но корпус открыт, широкая стойка, это отличная мишень для лоу. Была задача работать по этажам как ногами, так и руками.

Скажу честно: Дамир не удивил. Я думал, что Арману будет сложнее работать с ним. Арман мог по ходу боя завершить этот поединок либо ударом, либо удушающим, но, как он мне признался после, просто не стал рисковать, так как понимал, что победа наша, и риски нужно свести к минимуму".