Тренер Царукяна: «Бой с Силвой — вынужденная мера»

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, ответил на вопрос о том, почему вместо топовых бойцов спортсмен будет драться с бразильцем Хуакином Силвой.

«Бой с Силвой — вынужденная мера. Арман находится в Америке и готовится к своему бою. Было бы не правильно, проделав столько труда, остаться без поединка. Этот бой — реализация контракта и большие риски для самого бойца, находящегося в десятке. Вы прекрасно знаете, что в ММА может случиться всякое. Арман идет на осознанный риск, берет бой, чтобы не простаивать и развиваться дальше. Предложения поступали всем топовым бойцам. Менеджер разговаривал со всеми. Если бы у кого-то было желание, они бы точно подрались. Царукян ни от кого не отказывался», — цитирует Торосяна Metaratings.ru.

17 июня Царукян проведет бой с Силвой в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. На счету россиянина 22 боя в ММА, 19 из которых завершились победами. В активе Силвы 12 побед и 3 поражения в 15 поединках.