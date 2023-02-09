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Сегодня, 15:11

Тренер Царукяна рассказал, с кем Арман может провести следующий бой в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Армана Царукяна Сергей Торосян сообщил, что следующим соперником его ученика может стать бразилец Ренато Мойкано.

«Сейчас там определяются, есть два оппонента, — сказал Торосян в разговоре с «СЭ». — Бразилец Мойкано и... кого-то еще там мне скидывали. Но я думаю, что все-таки бразильца дадут. Хороший, топовый оппонент. Хороший вызов. Достаточно трудный, но он по зубам Арману. Арман справится».

В прошлом поединке Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Мойкано одолел Брэда Ридделла удушением в первом раунде.

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