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Сегодня, 15:10

Тренер Царукяна уверен, что Махачев без проблем победит Волкановски

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, поделился мнением о титульном бое Ислама Махачева и Александра Волкановски, который состоится 12 февраля в турнире UFC 284.

«Я уверен, что Махачев без особых проблем переедет Волкановски. На стороне Ислама антропометрия, физическая сила и навыки в борьбе. Он легко переведет Волкановски, будет его контролировать и забивать в партере. Волкановски будет нелегко задушить или засабмитить, потому что он работает с хорошими грэпплерами, умеет терпеть удушающие. А если мы говорим о контроле, то с контролем Хабиба или Махачева еще никто не справлялся. Все будет в одну калитку», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-carukyana-makhachev-bez-problem-pereedet-volkanovski-221334/
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