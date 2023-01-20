Тренер Царукяна уверен, что Махачев без проблем победит Волкановски

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, поделился мнением о титульном бое Ислама Махачева и Александра Волкановски, который состоится 12 февраля в турнире UFC 284.

«Я уверен, что Махачев без особых проблем переедет Волкановски. На стороне Ислама антропометрия, физическая сила и навыки в борьбе. Он легко переведет Волкановски, будет его контролировать и забивать в партере. Волкановски будет нелегко задушить или засабмитить, потому что он работает с хорошими грэпплерами, умеет терпеть удушающие. А если мы говорим о контроле, то с контролем Хабиба или Махачева еще никто не справлялся. Все будет в одну калитку», — приводит слова Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.