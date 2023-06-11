Тренер Царукяна уверен в победе Махачева над Оливейрой в случае реванша

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, в интервью «СЭ» высказался о возможном реванше между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, у Оливейры ни при каких раскладах не получится его реваншировать, — сказал Торосян в интервью «СЭ». — Я бы не мог быть тренером Оливейры, потому что как он бои проводит... я бы сильно ругался (смеется). Потому что он рубака, идет и рубится, а это 50 на 50. С Дариушем он попал первый и выиграл. Он может подраться с Махачевым хорошо, но он не выиграет у него, я не вижу у него высоких шансов, только лаки-панч. Махачев хорошо контролирует дистанцию, хорошо переводит и контролирует внизу, сам не дает работать снизу, гораздо грамотнее работает. Прием он Махачеву не сделает, тот физически сильный и разбирается во всем, что делает Оливейра. Его задушить со спины, сделать руку, ногу — это будет невыполнимо для Оливейры. Грамотно Махачев контрит джиу-джитсу. Технико-тактические характеристики Оливейры не позволяют создать проблемы [для Махачева]. Он — проблема для всех, но не для Ислама, техника, работа [Ислама] подходит под Оливейру. Ислам опять удосрочит? Сто процентов. Думаю, забьет его в партере, третий-четвертый раунд».

Ранее 33-летний Оливейра одержал победу нокаутом в первом раунде над иранцем Бенилом Дариушем на турнире UFC 289. В октагон-интервью бразилец заявил о желании реваншировать Махачева. Бой может пройти в октябре в Абу-Даби.