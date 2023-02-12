Тренер Армана Царукяна — о Волкановски: «Так вставать из-под Махачева не удавалось еще никому»

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, заявил, что австралиец Александр Волкановски удивил его в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Бой получился достаточно напряженным. Я не ожидал от Волкановски такого сопротивления, учитывая, что он представляет другую весовую категорию. У него получалось вставать из партера — причем так вставать из-под Махачева не удавалось еще никому. Насчет ударной техники я сразу сказал, что Ислам не даст Волкановски работать в полном объеме и рубиться, что будет держать его на джебе и сбросах с линии атаки. Так и произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.