Тренер Минеева дал совет Махачеву перед боем с Волкановски

Тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева Расул Магомедалиев поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

«Если честно, 55 на 45 в пользу Ислама», — сказал Магомедалиев «СЭ». — Волкановски — очень опасный и неудобный [соперник], очень чувствительный и непробитый, хорошо двигается. Исламу лучше было бы подвигаться [в стойке], перевести [в партер] и дальше работать. Чем рисковать в стойке… Ну это мое мнение, как тренера. А так ему и его команде виднее».

«Алекс быстрее [Ислама]. Он нестандартный. Он ниже ростом, все время двигается. Посмотрел последний бой Алекса с Максом Холлоуэем. Он, конечно, жестко его избил. Тем более на кону многое стоит для Волкановски. Он может стать величайшим бойцом [в случае победы над Махачевым]».

Махачев и Волкановски возглавят турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).