Тренер Минеева: «В борьбе Шара проигрывал мухачам. Вова лучше него»

Тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева Расул Магомедалиев отреагировал на вызов Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет.

Ранее в интервью «СЭ» Магомедов вызвал Минеева на борцовскую схватку.

«Минеев — Шара по борьбе? У Шары выигрывали мухачи, которые в 70 кг (легкий вес. — Прим. «СЭ») дерутся, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Шара им проигрывал пока. [Шара] сам же знает, он не скрывает. Спросите у него самого. У меня есть Султан, который на 70 кг дерется, Узаир [Абдураков] есть, Хусейн «Охотник» есть. В борьбе им он проигрывает. Пока рано об этом говорить».

«Надо у Вовы и Шары спросить, [хотят ли они побороться]. Ничего такого в этом нет. Можно было бы даже организовать схватку между Шарой и Романом Копыловым в борцовской лиге Wolnik. Можно и с Владимиром организовать, но я же не знаю, что скажет Владимир».

«Вова мощнее и больше [Шары]. На сегодняшний день Вова лучше Шары в борьбе. Не скажу, что Шара — мешок. Он [Шара] понимает и чувствует борьбу, но не настолько сильно, как Владимир. Я сейчас про вольную борьбу».

В конце декабря Шара Буллет подписался в UFC. Боец будет выступать в средней весовой категории.