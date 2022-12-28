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Сегодня, 10:07

Тренер Чимаева хочет, чтобы Хамзат подрался с Алексом Перейрой

Давид Хачатрян
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Тренер Хамзата Чимаева (12-0) Андреас Михаэль заявил, что его подопечный может выступать как в полусреднем, так и среднем весе.

«Средний вес — это тот дивизион, в котором я хочу, чтобы выступал Хамзат, — сказал Михаэль на YouTube-канале Чимаева. — Ради пояса чемпиона. Он мог бы провести потрясающий бой с Алексом Перейрой. Но мы также можем выступать в полусреднем весе, вообще не проблема. Если хотите видеть нас в полусреднем, то дайте нам время на сгонку веса».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
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