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Сегодня, 14:04

Тренер Чимаева: «Хамзат останется в полусреднем весе»

Тренер Чимаева по джиу-джитсу Насименто заявил, что боец останется в полусреднем весе
Давид Хачатрян

Тренер Хамзата Чимаева (12-0) по джиу-джитсу Алан Насименто в интервью MMA Fighting сообщил, что Чимаев намерен повременить с переходом в средний вес.

«Ситуация в полусреднем весе чуть замедлилась, потому что сейчас будет реванш [между Эдвардсом и Усманом], — отметил Насименто. — В полусреднем весе Чимаев либо ждет боя, либо будет страховать бой Эдвардса и Усмана, если кто-то из них получит травму. В любом случае бой с бойцом из топ-5 будет интересным.

Но мы не исключаем, что можем провести титульный бой в среднем весе. Сейчас реально трудно принять решение. Мы должны дождаться результатов этих поединков [титульных в полусреднем и среднем весах], чтобы сделать следующий шаг.

Мы думали над переходом в средний вес, но мы создали наследие в полусреднем. Если бы мы поднялись в средний, то все, что было до этого, если не считать опыта, было зря. Наша цель — стать чемпионом. Как только [Чимаев] упомянул о том, что переходит в средний вес, мы всей командой сели и решили пока повременить с переходом в средний вес. Если он [Чимаев] выиграет, мы останемся в полусреднем, если проиграет — поднимемся в средний".

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
ММА
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