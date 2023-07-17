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Сегодня, 17:02

Тренер Дудаковой прокомментировал победу спортсменки в дебютном поединке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гасанали Гасаналиев, тренер российского бойца UFC Виктории Дудаковой, прокомментировал победу подопечной в дебютном поединке над бразильянкой Истелой Нунес на UFC Vegas 77 и назвал дату и место следующего боя.

«Конечно, травма соперницы омрачила бой. Осталось двоякое чувство недосказанности, но от нас ничего не зависело, мы ничего не могли сделать. Как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Мы хотели поработать, потому что было необходимо после перерыва в выступлениях в десять месяцев вернуться и показать, что мы наработали, в каком Виктория состоянии. Она была в хорошей форме, думаю, процентов на 80 готова. Истеле Нуньес сразу поставили кость на место, UFC выложила снимки. Дана Уайт поздравил Викторию с победой и сказал, что она будет драться в Абу-Даби», — приводит слова Гасаналиева MMA.Metaratings.ru.

Для Дудаковой это дебютный бой в UFC. На счету 24-летней россиянки 7 побед и ни одного поражения, у 30-летней Нунес 6 побед и 5 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/
Виктория Дудакова
Истела Нунес
UFC
ММА
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