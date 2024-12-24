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ММА

Сегодня, 05:12

Мичков: «Александр Емельяненко кто угодно, только не спортсмен»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер команды Fedor Team Александр Мичков прокомментировал возвращение в ММА Александра Емельяненко.

«Сам бой я не видел, удивлен, что его даже где-то показывали, но просто смешно, когда боец высокого класса дерется то ли с блогером, то ли с клоуном. Сейчас Александр Емельяненко кто угодно, только не спортсмен», — приводит слова Мичкова Vprognoze.ru.

22 декабря на турнире в Ингушетии Александр Емельяненко победил техническим нокаутом на 36-й секунде первого раунда блогера Алексея Гончарова.

Источник: Vprognoze
Александр Емельяненко
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