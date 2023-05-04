Тренер Нганну назвал одну из причин ухода бойца из UFC

Главный тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Эрик Никсик, отвечая на сообщение пользователя Twitter, сообщил, что в случае поражения экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1) камерунец получал бы значительно меньше, чем до боя с Джонсом.

— Дана предложил Нганну 8 миллионов долларов за бой. А в контракте у него было три боя.

— Не было никаких 8 миллионов за бой. Если бы Нганну проиграл Джону, его гонорар бы значительно уменьшился. Это его не устраивало. Он оказался бы в плохом положении, если бы проиграл величайшему всех времен — Джону Джонсу. В интернете полно дезинформации.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.