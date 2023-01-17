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Сегодня, 10:33

Тренер Нганну: «Мы сели в машину и Франсис сказал: «Если я подпишу эту сделку, я продамся»

Тренер Нганну объяснил, почему чемпион в тяжелом весе не продлил контракт с UFC
Давид Хачатрян
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Главный тренер экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Эрик Никсик рассказал, как камерунец передумал подписывать контракт с UFC.
«Мы встретились с Даной и Хантером. Я, Дана, Хантер и Франсис, — сказал Никсик на The MMA Hour. — После боя [с Ганом] у нас состоялся ужин, все шло в правильно направлении. Мы сели в машину, и Франсис посмотрел на меня и сказал: «Если я подпишу эту сделку, отказавшись от своих требований, я попросту продамся. Я не буду этого делать. Сейчас он говорит: «Я счастлив. У меня столько денег, что я в жизни не мог представить. Кроме того, я в том положении, о котором никогда не мог и мечтать».
Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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