0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:41

Тренер Хабиба и Махачева назвал причину поражения Емельяненко от Бейдера

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Райан Бейдер и Федор Емельяненко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также действующего обладателя титула в этом дивизионе Ислама Махачева американец Хавьер Мендес назвал причину поражения легендарного Федора Емельяненко от Райана Бейдера.

«Если честно, как только Федор выбросил удар и не попал, я подумал: «О-о, это не хорошо. Это не хорошо». Поэтому я не удивлен. Исходя из того размена, который я увидел, он [Федор] был немного растревожен и загружен... Да, такое бывает, но здесь он немного перегорел. Я понял, что он в беде, когда он выбросил свой первый удар», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

46-летний Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру. Бойцы возглавили турнир Bellator 290, который прошел в ночь с 4-го на 5 февраля в США.

Федор Емельяненко
Хавьер Мендес
0
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прощальный бой Последнего Императора
Хавьер Мендес — о Федоре: «Тяжело видеть, как он проигрывает, как и в случае с Мухаммедом Али и Холмсом»
Монсон: «Не знаю, интересуется ли Федор политикой, но тот, кто так усердно работает, добьется успеха во всем, что выберет»
Василевский — о поражении Емельяненко: «Ничего страшного не случилось, не стоит драматизировать ситуацию»
Михаил Кокляев: «Емельяненко дошел до логичного, героического окончания своей яркой карьеры»
«Федор полсбора на одной ноге прыгал». Ученики Емельяненко о бое с Бейдером
«Я крикнул «стоп!», но судьи не отреагировали». Немков признался, что хотел остановить бой Емельяненко с Бейдером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Монсон: «Не знаю, интересуется ли Федор политикой, но тот, кто так усердно работает, добьется успеха во всем, что выберет»

Хавьер Мендес — о Федоре: «Тяжело видеть, как он проигрывает, как и в случае с Мухаммедом Али и Холмсом»