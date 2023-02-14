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Сегодня, 17:21

Тренер Харитонова был на 100 процентов уверен, что судьи отдадут победу Волкановски над Махачевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Руслан Кривуша прокомментировал судейский вердикт в поединке россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски в турнире UFC 284.

«После окончания поединка на 100 процентов был уверен, что победу отдадут Волкановски. Если бы четвертый раунд не отдали Махачеву за контроль, в Австралии могли отдать победу Алексу. Слава богу, все было справедливо. Но сомнения были, мысли, что поднимут руку Волкановски, пробегали. И из мирового сообщества никто бы ничего не сказал, не стал бы возмущаться. Два раунда Алекс выиграл, хотя, по мнению Ислама, соперник взял только одну минуту последнего раунда. На самом деле — два раунда, а в четвертом ничего опасного, кроме контроля, Махачев не показал. За это время Волкановски нанес несколько тычковых ударов. Какой-никакой ущерб, на лице он виден. Но так, по раундам — 3:2, Ислам», — приводит слова Кривуша MMA.Metaratings.ru.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-kharitonova-byl-na-100-procentov-uveren-chto-sudi-otdadut-pobedu-volkanovski-nad-makhachevym-227747/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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