Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:47

Тренер Харитонова Кривуша заявил, что Блейдс может заманить Павловича в ловушку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша оценил шансы в бою Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Очень тяжело предсказуемый бой. Сергей сильнее, у него все шансы нокаутировать, но Блейдс очень хитрый. Кертис может заманить, притвориться, что устал. Мозги у него очень хорошо работают. У его тренерского штаба может быть определенная тактика — например, в последнем бою Павлович выиграл нокаутом, но был открыт и пропускал удары. Можно заманить его в ловушку. Для примера — первый бой Адесаньи с Перейрой и реванш, где была похожая ситуация у клетки. Было видно, что тренерский штаб проделал стратегическую работу. После ударов левой-правой Перейра открывался. У Сергея есть похожие моменты — он не думает о защите, когда заходит в зарубу. По нему можно попасть. Если в подбородок или висок, можно выключить любого. Нужно аккуратно отнестись к бою в плане защиты», — приводит слова Кривуша «РБ Спорт».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sergeya-haritonova-ruslan-krivusha-blejds-mozhet-zamanit-pavlovicha-v-lovushku/
Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлович — о левом боковом от Туйвасы: «Искры из глаз не летели, на спаррингах пропускал сильнее»

Кривуша рассказал, что у Харитонова есть предложение от Bellator подраться в этом году