Хавьер Мендес не согласен, что Махачев заслуживает второго места в рейтинге UFC

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес сообщил, что чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (23-1) рано быть вторым номером рейтинга бойцов вне зависимости от категории.

«Ислам занял второе место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории всего за один [титульный] бой. Как такое возможно? — сказал Мендес в интервью MMA Junkie. — Я знаю, насколько он хорош, и я верю, что он первый номер рейтинга. Но дать ему второе место всего за один бой? Ну уж нет. В глубине души я понимаю, что со временем он станет первым номером рейтинга, но мне не нравится, что его поместили на вторую строчку всего за один бой. Они поспешили.

Он [Махачев] реальный боец, но ему нужно сделать больше [чтобы заслужить вторую строчку]. Ему нужно победить Волкановски, а затем Дариуша. Ему нужно победить их, чтобы называться полноправным первым номером рейтинга. Посмотрите, что для этого сделал Волкановски. Он вытер пол всеми претендентами своей весовой. Он расчистил дивизион. Ислам должен сделать то же самое. Повторюсь, я чувствую, что он первый номер, но для этого ему нужно победить всех претендентов".

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.