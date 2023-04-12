Хавьер Мендес: «Хабиб сейчас крепкий 93-килограммовый парень. Он постоянно тренируется»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, в какой форме сейчас находится бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Он очень крепкий сейчас, очень такой твердый (смеется), — сказал Мендес в своем подкасте в Youtube. — Я тут как-то схватил его, и такой: «Черт возьми!». Он реально твердый, спорю, что он где-то 205 фунтов сейчас (93 килограмма). Но он не толстый 205-фунтовик, он крепкий 205-фунтовик. Реально твердый, не пухлый. Вот я толстый. А у Хабиба сейчас где-то 12 процентов жира. Не меньше, потому что меньше — это уже была бы боевая форма. Он очень крепкий, постоянно тренируется».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года.