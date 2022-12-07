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Сегодня, 16:02

Тренер Холланда объяснил, почему остановил бой с Томпсоном

Давид Хачатрян
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Главный тренер Кевина Холланда (23-9) Боб Перес отметил, что продолжение поединка со Стивеном Томпсоном (17-6) могло бы обернуться страшными последствиями.

«Моя основная задача — защитить бойца, — сказал Перес в интервью MMA Junkie. — Чувак, в октагоне можно умереть. Мы, фанаты, забываем об этом. Этот бой мог бы быть концом его карьеры. Он мог повредить руку так, что больше бы никогда не смог драться. К счастью, все обошлось. В таких моментах тебе приходится играть роль отца. Ты должен защитить своего бойца, спасти его от самого себя, потому что бойцы готовы сражаться до конца».

Томпсон победил Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.

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