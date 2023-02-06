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Сегодня, 18:20

Тренер Махачева: «Ислам — лучший легковес в истории. Более дисциплинированный, чем Хабиб»

Американский тренер Махачева сравнил своего ученика с Хабибом Нурмагомедовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Ислам Махачев.
Фото Известия
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Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес сравнил своего ученика с завершившим карьеру подопечным Хабибом Нурмагомедовым.

«Является ли Ислам более дисциплинированным, чем Хабиб? Да-да, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Под дисциплиной я имею в виду, что он может работать и над коленями, и над ударами ногами. Он все это делает. Да, Хабиб был дисциплинирован в плане просто тренировок. Ислам же тренирует все тело, особенно уделяет время ударам ногами. А Хабиб начал работать над киками только ближе к концу карьеры. Ислам с самого начала работал над всеми аспектами. Хабиб был хорош, у него лучшая работа на земле в истории. Для меня Хабиб величайший всех времен. Но Хабиб не работал над киками и другими аспектами, в то время как Ислам работал над этим всем с самого начала. Поэтому я и называю Ислама лучшим легковесом в истории спорта, потому что он всесторонне развитый чемпион. Он усердно работает долгие годы и хорош во всех аспектах.

Он настолько хорош... Расскажу историю: перед одним из его боев мы хотели, чтобы Ислам бился только в стойке. Но прямо перед выходом на этот поединок я понял, что оппонент немного меньше, чем я ожидал, и сказал Исламу: «Эй, давай лучше поменяем тактику. Лучше переведи его на землю и сокруши там». И он такой: «Я услышал, тренер. Думаю, ты прав». Бой проходил в Вегасе, в UFC Apex, и прямо перед выходом я сказал ему поменять тактику и не драться в стойке. И он быстро ее поменял. Это говорит о том, насколько сильно Ислам развит во всех аспектах. Тем самым я хочу подчеркнуть его дисциплину, что он делает все идеально. Все делает».

Также Мендес назвал двух самых дисциплинированных бойцов из зала Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба.

«Два ученика Абдулманапа, с которыми у меня ни в тренировочном процессе, ни в дисциплине, ни в чем бы то ни было не было никаких проблем — это Ислам и Умар. Никогда не нужно было волноваться по поводу их дисциплины. Этих двоих бы я отметил, как самых дисциплинированных из зала Абдуламанапа. Из моего же зала такой один — Кейн Веласкес. А из зала Абдулманапа их двое», — сказал Мендес.

В главном событии UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Австралии, Махачев сразится с Алексом Волкановски.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
ММА
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