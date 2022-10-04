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Сегодня, 19:24

Мендес: «Ислам Махачев уделяет самое серьезное внимание растяжке среди всех в команде Хабиба»

Хавьер Мендес рассказал о значимости растяжки для его бойца
Рустам Имамов
Корреспондент

Тренер Ислама Махачева по ударной работе Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал о значимости растяжки для его бойца.

— Ислам рано ложится и рано просыпается. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы говорить Исламу или Хабибу ложиться рано. Ислам супердисциплинирован, у меня никогда не было ни одного негативного момента с ним по дисциплине. И не было таких моментов ни с одним из моих чемпионов. На то они и чемпионы.

— Кто в команде Хабиба самое серьезное внимание уделяет растяжке, в особенности после тренировок?

— Ислам — номер один среди всех ребят по тому, какое внимание он уделяет растяжке после тренировок. Он всегда растягивается, у него есть человек, который ему помогает. Ислам номер один в этом, я не видел, чтобы другие ребята в команде так растягивались после тренировки, как он.

22 октября Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул легкого веса на UFC 280 в Абу-Даби.

Ислам Махачев
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