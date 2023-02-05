Тренер команды Федора: «Токов летел в Америку с трубкой в носу. Он не тренировался, он лечился»

Тренер команды Федора Емельяненко Александр Мичков в комментарии для «СЭ» рассказал о плохом состоянии Анатолия Федора перед поединком с Джонни Эблином.

«Толя Токов, если честно, просто совершил подвиг, что продержался пять раундов, — сказал Мичков «СЭ». — Потому что на втором этапе подготовки он из двух недель был в понедельник на двух тренировках, то есть утром и вечером, и во вторник утром. Вечером его уже не было на тренировке. Почему? Потому что у него подскочила температура, он заболел и весь второй этап лечился. В зале больше никто его не видел. Он полетел в Америку с трубкой в носу. Он только в Америке сам вытащил эту трубку — у него был гайморит. Он не тренировался, он лечился. И что он отодрался пять раундов — если честно, я просто поражен его силе воли, его мужеству. В принципе, нормально отработал. Если будет нормальная подготовка в следующем бою, он этого соперника просто переедет, не заметит его».

В со-главном поединке турнира Bellator 290 Анатолий Токов проиграл Джонни Эблину единогласным решением судей и упустил возможность завоевать пояс в среднем весе. Федор Емельяненко после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке объявил о завершении профессиональной карьеры. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.